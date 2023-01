Depositato il progetto di legge per spostare la Nuova Pescara al 2027, la delusione dell'associazione: "Non fatelo approvare"

Marco Camplone, presidente dell'associazione Nuova Pescara, interviene dopo che oggi è stato depositato in Regione un progetto di legge per spostare al 2027 la fusione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Il cammino, dunque, si fa sempre più travagliato, se si considerano le varie vicissitudini che si sono succedute finora: la Nuova Pescara doveva nascere originariamente quest'anno, 2023, poi è slittata tra le polemiche al 2024, e adesso è arrivata questa ulteriore proroga.

Non si saprà molto di più fino a quando non ci sarà l'assegnazione a una commissione per l'iter di approvazione. I dettagli del provvedimento verranno invece forniti giovedì mattina. Intanto Camplone tuona: "Da diversi mesi denunciamo le trame della maggioranza di centrodestra contro la fusione di Pescara, Spoltore e Montesilvano sancita dal referendum del 2014 e dalla legge regionale del 2018. Auspichiamo che le opposizioni siano dure e facciamo valere anche le ragioni della democrazia e il senso stesso del referendum e della legge".

Per Camplone "lo spostamento al 2027, dopo lo spostamento già ottenuto della prima scadenza dal 2022 al 2023, è in realtà un vero e proprio tentativo di far saltare Nuova Pescara per conservare posti e stipendi. L'associazione Nuova Pescara, che ha rifiutato di fornire qualsiasi tipo di collaborazione alle forze politiche ostili al dettato referendario e a una legge regionale votata all'unanimità, chiede ai deputati e ai senatori abruzzesi di tutti gli schieramenti politici di adoperarsi affinché il progetto di legge di Sospiri non venga approvato. Nuova Pescara dovrà diventare realtà il 1° gennaio 2024, nel pieno rispetto della seconda scadenza della legge".