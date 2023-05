Partono i lavori di ampliamento di via Benedetto Croce: giù il primo edificio per realizzare la nuova viabilità

Si amplia il collegamento tra via Benedetto Croce e via Americo Vespucci: all 9.30 del 23 maggio le ruspe inizieranno la demolizione del fabbricato che fino a oggi ne ha reso difficile la connessione. Si tratta del sub-intervento 2 previsto dal progetto di collegamento dell'asse attrezzato e il porto e prevede l'immissione della viabilità di via Benedetto Croce su via Doria intercettando appunto via Vespucci garantendo, con l'ampliamento, una più scorrevole viabilità.

Nello specifico gli interventi riguarderanno la demolizione dei fabbricati, la demolizione e il rifacimento della strada, la realizzazione di “cassonetti” a profondità variabile per completare l'intervento, la realizzazione di rotatorie, la creazione di un'area parcheggio, quella delle reti per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, la sistemazione della rete fognaria esistente oltre ovviamente a quella della segnaletica, un nuovo impianto di illuminazione, l'abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento dei marciapiedi e delle aree a verde. L’opera verrà completata, si legge nella relazione tecnica, “con la caratterizzazione in superficie del passaggio del fosso Bardet, evidenziandone il tratto con la posa di pavimentazione di colore differente”.

La viabilità prevede quindi che procedendo su via Benedetto Croce si attraverserà via Vespucci per sfociare su via Doria tramite l'attraversamento di via Don Pasquale Brandano. Questo, si specifica nel progetto, in previsione della più ampia connessione con la statale 16 Adriatica e dunque il collegamento con il nuovo tratto dell'asse attrezzato che arriverà al porto.