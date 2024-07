Profeta (Commissione pari opportunità) sullo stallo per la nuova giunta Masci: "Serve una presa di posizione provinciale e regionale"

Carola Profeta, componente della Commissione pari opportunità della Provincia di Pescara, ha scritto alla commissione pescarese e a quella regionale per chiedere un intervento in merito al problema dello stallo per le nomine degli assessori nella nuova giunta Masci:"

Per colpa della spartizione (perché è questo il termine che viene usato per determinare il ruolo delle donne nella politica ancora oggi nel 2024) delle cosidette “quote rosa” . Ha ragione Alessandra Rossi a quanto riportato nel suo articolo pubblicato sul web:

“Ho atteso a lungo prima di scrivere qualcosa su ciò che si sta consumando dentro le stanze del Comune di Pescara per la scelta della composizione della giunta della nostra Città. Ancora una volta, sono le donne ad essere il tema dirimente. Ancora una volta, sui loro corpi, delle donne elette, e sui nostri, delle elettrici, delle cittadine, di noi donne, si gioca la partita per l’amministrazione della città. In realtà nulla è progettato e costruito per rendere la città più vicina ai bisogni delle donne e la quota rosa, che mette in crisi la formazione di una Giunta, ne è un simbolo potente”.

La Profeta ha commentato:

"Io ho delle idee diametralmente opposte a quelle di Alessandra Rossi ma le condivido nell'analisi della situazione cittadina. Non è possibile che si cambino le regole del gioco di volta in volta sempre a danno delle donne. Il sindaco Carlo Masci ha richiesto ai due partiti che hanno preso più voti all'interno della coalizione di centro destra di contribuire in maniera equa con due uomini e due donne, condivido la scelta del Sindaco nel merito e nel metodo e chiedo, per il bene di questa città, dei cittadini e delle cittadine, delle famiglie, delle attività produttive di giungere alla nomina della giunta nel più breve tempo possibile.

Queste due commissioni ricordino di far rispettare la legge sulla parità di genere in ogni ente locale dal più piccolo al più grande, non si può accettare che la Nazione guidata da una Presidente donna debba ancora assistere a spettacoli di giochi politici sulla pelle di noi donne. Come membro della Co mi dissocio totalmente e auspico un presa di posizione da parte delle due commissioni forte e chiara."