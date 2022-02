I problemi del pronto soccorso al centro del consiglio comunale

Seduta straordinaria del consiglio comunale di Pescara che si occuperà dei problemi del pronto soccorso dell'ospedale come richiesto dal centrosinistra.

L'assise civica si riunirà lunedì 28 febbraio alle ore 16 in forma aperte agli interventi esterni.

A richiedere la riunione sono stati i consiglieri comunali di Partito Democratico, Lista Sclocco Sindaco e Città Aperta.

Alla seduta, la cui convocazione è stata sollecitata per le rilevanti criticità denunciate da più parti sul funzionamento del reparto, sono stati invitati a intervenire, fra gli altri, i vertici di Regione Abruzzo e Asl, i rappresentanti sindacali e del tribunale dei diritti del malato, l’ordine dei medici, delle federazioni dei medici pediatri e di base, degli infermieri. Sarà possibile anche per altre organizzazioni e per altri cittadini prendere la parola durante i lavori. La decisione di chiedere la convocazione del consiglio comunale deriva dal fatto che il pronto soccorso continua a denotare problematiche come la chiusura alla cittadinanza, prima volta nella storia, di dicembre e gennaio. O gli episodi di violenza che si sono susseguiti nel tempo, l'ultimo in ordine di tempo è l'aggressione a un'infermiera che aveva chiesto a un uomo di indossare la mascherina. Sul tavolo anche la mancata netta divisione dei percorsi tra i malati Covid e quelli non Covid. Problemi che sono rimasti in essere nonostante l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso che vede l'accesso di circa 100 mila pazienti al giorno, è tra i primi 15 in Italia.