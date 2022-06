Profeta (Fratelli d'Italia): "Situazione del pronto soccorso insostenibile, ma la colpa è del governo"

Anche Carola Profeta, responsabile provinciale del dipartimento famiglia, pari opportunità e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia concorda con il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle che ripropone una manifestazione davanti al nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara per protestare contro i numerosi disservizi della sanità abruzzese.

«Concordo sul fatto che la situazione stia diventando davvero insostenibile», dice la Profeta, «malati invitati a recarsi in altre strutture ospedaliere, come di recente è accaduto anche a mio figlio, malati costretti ad aspettare per ore e nella peggiore delle ipotesi lasciati morire in attesa di essere visitati come è successo giorni fa al novantenne Bruno D'Attanasio, deceduto dopo otto ore di attesa. La salute e la vita sono diritti di tutti e questi episodi non devono accadere! Ci tengo però a sottolineare che i disservizi in questione non dipendono dalla Regione Abruzzo e dai suoi dirigenti ma dal governo centrale e più precisamente da Beatrice Lorenzin, deputata del Pd con cui il M5s è alleato, e Pettinari dovrebbe saperlo. Infatti, come di recente ha spiegato anche l'assessore di Fratelli d'Italia, Guido Liris, la Regione Abruzzo nel proprio piano di riordino della rete ospedaliera aveva previsto una ripartizione molto equa tra le province, con 8 Dea di I livello di cui 4 nei capoluoghi, con la presenza di quasi la totalità delle alte specialità. Questo però non è stato accolto dal ministero, quindi la direzione verso cui ci si sta orientando è quella di istituire due Dea di II livello uno a Pescara e l'altro all'Aquila nonostante gli ostacoli demografici. Quindi vorrei pubblicamente chiedere a Pettinari di prendersela con i suoi deputati di riferimento e cercare una soluzione costruttiva».