Il principe Emanuele Filiberto in città incontra il sindaco Masci [FOTO]

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia è stato a Pescara ed è stato ricevuto nel palazzo di città dal sindaco Carlo Masci nella giornata di sabato 20 luglio.

È lo stesso primo cittadino a farlo sapere con una condivisione sul suo profilo Facebook.

«Ho avuto il piacere di accogliere in Comune il principe Emanuele Filiberto di Savoia», scrive Masci.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Che poi fornisce anche qualche dettaglio riguardo agli argomenti di cui hanno parlato: «Durante la sua gradita visita abbiamo parlato di Gabriele d’Annunzio, della frase pronunciata da Vittorio Emanuele II “oh, che bel sito per una grande città”, ma anche di calcio, del Savoia e del Pescara. Nel corso della chiacchierata, ha espresso il suo apprezzamento per la bellezza della nostra città e ha promesso di tornare presto per visitarla meglio e conoscerla di più».