Aperto al pubblico il primo tratto della passeggiata sul mare di Silvi, che va da piazza Ideal fino all'hotel Silvi. La ditta che ha eseguito i lavori ha riconsegnato il cantiere. Il camminamento è stato realizzato con massetto drenante

certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di pericolosità e di rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine e sostanze acriliche. L’intero percorso è illuminato con paline posizionate sul lato mare e dotato di arredi di pubblica utilità quali le panchine e i cestini per i rifiuti.

Il vicesindaco Luciana Di Marco con delega ai lavori pubblici ha dichiarato:

“Si tratta della prima parte del progetto generale che prevede ulteriori tratti di passeggiata sul mare che rappresentano una valida e gradita alternativa al lungomare super affollato e in parte sacrificato per la pista ciclabile. Fin dai primi giorni sono stati in tanti a percorrerla di sera. Molti turisti hanno espresso il consenso e l’apprezzamento per la realizzazione di quest’opera che, con l’arrivo del forte caldo, offrirà una buona occasione per fare una passeggiata serale sul mare dove la brezza marina allevierà i disagi. Ora i lavori che prolungheranno il camminamento fino a piazza Marconi li abbiamo sospesi per non creare disagi ai turisti durante i mesi più caldi e affollati. Saranno ripresi, comunque, a settembre”.