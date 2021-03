Concluso il primo lotto di lavori di riqualificazione del teatro Michetti [FOTO]

Completato il primo lotto di lavori per la riqualificazione del teatro Michetti. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Albore Mascia, che si è recato sul posto per un sopralluogo. La ristrutturazione dopo anni di blocco a causa di un contenzioso con la ditta aggiudicataria del primo lotto, è ripartita nel mese di luglio e ora procede senza particolari problemi. Sistemate le travi a vista, gli interni intonacati oltre al tetto completamente rifatto poggiato su una struttura resa antisismica.

L'intonacatura interna ha iniziato a restituire una forma alla bella sala da circa quattrocento posti, mentre devono essere ancora completati gli esterni. Con il secondo lotto si provvederà al completamento delle scale interne, alla ristrutturazione completa dei camerini e del Foyer, alla sistemazione degli infissi, alla realizzazione di tutti gli impianti con esclusione dei macchinari. La spesa complessiva per la prima parte dei lavori è di un milione 361mila euro ed è stata finanziata con fondi Fas.

L'assessore ha aggiunto che ora il Comune parteciperà ad un bando del Mit per gli arredi e macchinari di scena, intercettando finanziamenti statali per rendere operativo in tempi brevi il teatro.

Pescara ha bisogno anche di un grande teatro, con la capienza adeguata alla richiesta di cultura di una città visionaria, da sempre capace di interpretare la propria modernità. Dobbiamo riparare al grande errore del passato, quello dell'abbattimento del Pomponi, con una proposta che arricchisca l'area metropolitana di una struttura di alto profilo".

Presente anche la presidente della commissione Peschi, assieme all'assessore alla cultura Paoni Saccone che evidenziano l'importanza dal punto di vista simbolico e culturale per la città di avere un teatro a disposizione, un tassello importante del distretto culturale assieme ai due importanti musei e ai recenti ritrovamenti archeologici.

Il presidente della commissione lavori pubblici Pastore: