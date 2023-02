Primarie Pd, nei comuni più popolosi della provincia vince la Schlein, Mastrangelo (Gd): "Ridata voce al popolo della sinistra"

Stefano Bonaccini in percentuale ha conquistato la provincia di Pescara, ma in realtà nei comuni più grandi e cioè quelli dove il numero dei votanti è stato nettamente maggiore, è stata la neo segretaria Elly Schlein a trionfare. Lo ha fatto su Pescara con 1.155 preferenze rispetto al presidente della Regione Emilia Romagna che in città si è fermato a 709 voti. Lo ha fatto anche a Montesilvano e Spoltore dove la Schlein ha incassato rispettivamente 226 e 130 preferenze a fronte delle 193 e le 113 dello sfidante.

Sebbene dunque Bonaccini abbia incassato 2.593 voti nella provincia a fronte dei 2.347 della Schlein (53 per cento contro il 47 per cento), analizzando il dato che emerge dall'andamento del voto nei diversi comuni, dalla “provincia di Pescara è arrivato un segnale di profondo rinnovamento per il partito sostenuto inizialmente da un gruppo appassionato di giovani, donne e amministratori in netta minoranza rispetto quello che era il chiaro e unanime indirizzo degli organi di partito”, commenta il segretario regionale dei giovani democratici Claudio Mastrangelo eletto all'assemblea nazionale con Saverio Gileno, coordinatore della mozione Schlein di Pescara che ribadisce come la vittoria oltre che nei citati comuni anche a Città Sant'Angelo, Bussi, Pianella e Popoli, si traduca in "un radicale cambiamento di volti, metodo e visione. Anche sul nostro territorio dove l'establishment sosteneva Bonaccini".

“Il merito va alla nuova segretaria e al suo forte messaggio che ha riportato, va detto in maniera semplice e diretta, al volto la povera gente che ormai non votava più né alle politiche né all'interno del partito. Si è andata a riprendere la sinistra. Lo ha fatto in Abruzzo, nei comuni più difficili del nord e del sud”, aggiunge parlando di una rinascita del “popolo della sinistra” possibile grazie alla neo segretaria che è, sottolinea, “una brava persona”.

Insomma una sinistra che con la Schlein per Mastrangelo si è rinnovata e allo stesso ritrovata. “Una sinistra moderna che sia in grado di portare avanti i valori storici e di aggredire le nuove criticità del nostro tempo che sono diverse e spesso più profonde e più cattive di quelle del passato”, dice ancora parlando di una classe dirigente che per prima cosa si rinnova nel pensiero.

Un rinnovamento necessario, incalza Mastrangelo, anche in vista delle prossime elezioni sul territorio e dunque anche a Pescara che tra poco più di un anno tornerà alle urne. Nel suo nuovo ruolo, vista l'elezione all'assemblea nazionale, “mi metto a disposizione del partito, delle sezioni, dei circoli e degli amministratori per dare loro una rete di contatti perché la principale forza di chi è nell'assemblea nazionale e di poterne avere. Dall'altra parte – conclude – mi occuperò delle aree interne, dello spopolamento giovanile, di ambiente, di tutela, di turismo montano e costiero minacciati da cambiamenti climatici. Credo ci si debba occupare delle speranze delle famiglie e dei territori anche perché i giovani possano vivere nei luoghi in cui sono nati”.

Primarie Pd, i risultati nei comuni della provincia di Pescara