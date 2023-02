Per il Partito democratico Pescarese il nuovo segretario nazionale è Stefano Bonaccini: per lui il 76 per cento delle preferenze

Per il Partito democratico della provincia di Pescara è Stefano Bonaccini l'uomo che può ridare un volto al partito. Boom di preferenze per lui da parte dei circoli del territorio: il 76 per cento lo ha scelto come candidato alla segreteria nazionale.

Si tratta di uno dei risultati più alti registrati in Italia nell'ambito del percorso congressuale del Pd.

“Un incredibile successo – si legge in una nota del partito - che conferma la capacità della mozione di Bonaccini di scatenare nella gente una energia popolare al servizio di un progetto collettivo, per un partito plurale, concreto e proiettato al futuro”. Si attendono intanto i risultati di Lettomanoppello, Montesilvano e Manoppello.

Ampio dunque il sostegno all'attuale presidente della Regione Emilia Romagna sostenuto dal comitato provinciale nato su iniziativa soprattutto dei sindaci e degli amministratori del centrosinistra di cui fanno parte, tra gli altri, il deputato Luciano D'Alfonso, il comico Germano D’Aurelio in arte 'Nduccio, il consigliere comunale e presidente della Fondazione Europa Prossima Marco Presutti,il pro rettore del'università d'Annunzio Stefano Trinchese e il sindaco di Spoltore Chiara Trulli.

Il risultato è in linea con quello fin qui registrato a livello nazionale, con Bonaccini in vantaggio su Elly Schlein.