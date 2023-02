Tutto pronto per le primarie del Pd anche nel Pescarese: i seggi dove scegliere fra Schlein e Bonaccini

Tutto pronto anche in Abruzzo e nel Pescarese per le primarie del Partito Democratico in programma domenica 26 febbraio, grazie alle quali sarà eletto il nuovo segretario nazionale. In corsa ci sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Le votazioni si svolgeranno dalle 8 e alle 20.

Possono votare presso i gazebo sul territorio tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l'identità e la residenza, in modo che sia chiara l'appartenenza al territorio di competenza del gazebo. Per votare è inoltre necessaria la tessera elettorale. Ai non iscritti al Pd è richiesto un contributo di due euro. Il voto è concesso nei gazebo anche ai cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre - registrarsi entro le 12 del 24 febbraio sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui si vive.

L'elenco dei seggi in provincia di Pescara: https://www.pd-abruzzo.it/seggi-primarie-provincia-di-pescara/