Prima seduta del nuovo consiglio provinciale, gli auguri del presidente De Martinis e gli obiettivi da raggiungere

“Parte un nuovo corso per la Provincia di Pescara. Rivolgo un sentito ringraziamento ai componenti dello scorso consiglio provinciale che in questi due anni hanno contribuito in maniera determinante e proficua a portare avanti le sorti dei territori della nostra provincia”.

Con queste parole il presidente della Provincia Ottavio De Martinis ha accolto il consiglio alla prima seduta con il suo organico rinnovato a seguito delle elezioni del 21 dicembre che ha visto 12 eletti tra sindaci e consiglieri dei 46 comuni del territorio.

“Ci aspettano altri due anni intensi con diverse opere e progetti da realizzare, auspico che il nuovo consiglio provinciale sia altrettanto propositivo e collaborativo – ha aggiunto De Martinis -. Auspico che si possa attuare al più presto la riforma per ridare alle Province il ruolo centrale che meritano perché, nonostante il dimensionamento di tante funzioni, l’ente svolge un ruolo importante ed è un punto di riferimento per i comuni”.

“Quello di oggi è l’inizio di un nuovo mandato, in cui alcuni consiglieri si sono seduti per la prima volta sui banchi della Sala Tinozzi, altri, invece, sono al secondo mandato, con tutti si cercherà di dare continuità al lavoro svolto in questi anni, in cui abbiamo lavorato tanto e durante i quali abbiamo programmato tanto. La nostra mission – ha proseguito - sarà quella di portare a compimento tutte le opere appaltate, che saranno strategiche per la viabilità e l’edilizia scolastica del territorio. Molte scuole avranno delle nuove sedi dove portare avanti le attività in risposta alle esigenze dei dirigenti, dei docenti e soprattutto dei nostri ragazzi. Infine, auguro a tutti buon lavoro certo che ciascun consigliere saprà dare quello che si è dato in questi ultimi anni”.

All’ordine del giorno della seduta odierna sono stati discussi due punti, il primo riguardante la convalida dei consiglieri provinciali eletti, approvato all’unanimità, mentre il secondo punto, riguardante la proposta relativa all’aggiornamento del programma di governo, ha visto l’astensione solo del consigliere Giampietro, che ha portato all’attenzione dei presenti anche il problema del dimensionamento scolastico attuato in alcune scuole. In particolare, la decisione di accorpare gli istituti di Penne e di Pescara su cui in consiglio comunale si terrà, come richiesto dai consiglieri comunali del centrosinistra, una seduta straordinaria fissata per il 23 gennaio.

Alle critiche di Giampietro De Martinis ha replicato ribadendo il suo disappunto per la decisione presa con la delibera regionale ricordando di aver scritto in merito sia al presidente della Regione Marco Marsilio che a quello del consiglio regionale Lorenzo Sospiri chiedendone “la riforumalzione soprattutto alla luce della scoperta che la provincia di Teramo, città di provenienza dell’attuale assessore regionale alla Pubblica istruzione (Pietro Quaresimale, è stata esonerata dal piano”.