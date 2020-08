In Comune la prima riunione post Covid del comitato ristretto dei sindaci della Asl [FOTO]

In Comune la prima riunione post Covid del comitato ristretto dei sindaci della Asl. All’incontro, promosso dal primo cittadino Carlo Masci alla presenza dell’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, hanno partecipato Vincenzo Ciamponi, direttore generale della Asl, il sindaco Riziero Zaccagnini (Tocco da Casauria), i vicesindaci Lino Sciambra (San Valentino) e Alfredo La Capruccia (Popoli) e l’assessore Giuseppina Tulli (Penne).

Ci si è confrontati con le organizzazione sindacali di categoria sulle criticità assistenziali e le misure previste per la riorganizzazione dell’assistenza sanitari, nonché le criticità riguardanti il servizio visite mediche per invalidità, accompagnamento e patenti speciali della Asl di Pescara. Sono state inoltre affrontate le problematiche sulla funzionalità delle sale operatorie dell’ospedale “Spirito Santo”.

I rappresentanti dell’Intersindacale sanitaria abruzzese i hanno sottoposto al comitato i punti salienti di un programma di riorganizzazione sanitaria incentrato sulla dotazione aggiuntiva di posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva, nonché l’aumento del fabbisogno del personale sanitario e l’impiego di mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Ciamponi, infine, è stato chiesto di adoperarsi per ultimare rapidamente i lavori per il nuovo pronto soccorso ed eliminare alcune criticità per il nuovo ospedale Covid. Stesso discorso per la cancellazione delle lunghe liste d’attesa. Il direttore generale ha promesso il massimo impegno per risolvere tali questioni.