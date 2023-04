In 300 tra docenti e operatori dell'infanzia alla prime lezione del corso di formazione per costruire il sistema integrato 0-6 anni

Costruire insieme e in modo integrato un sistema educativo per i bambini tra 0 e 6 anni che favorisca “l'adozione di processo di formazione, ricerca e di metodologie innovative”. A spiegarlo è il vicesindaco Gianni Santilli al termine del primo degli incontri del corso di formazione organizzato proprio dall'amministrazione in collaborazione con il comitato tecnico scientifico (cts) della Provincia e l'accademia Eraclitea cui hanno preso parte al cineteatro Circus 300 docenti e operatori della scuola dell'infanzia.

Si chiama proprio “Verso un sistema integrato 0-6: approcci, pratiche, curricolo verticale e orizzontale, ricerca-azione e tecniche innovative” il percorso esso in campo sulla base delle linee di indirizzo delle attività formative per il sistema integrato della Regione Abruzzo. Santilli ricorda che “è stato condotto uno studio sui bisogni formativi che già dal mese di giugno ci ha consentito di inserire in questo progetto moduli formativi mirati e rivolti agli educatori dei servizi educativi e ai docenti delle scuole dell’infanzia statali e paritarie”. Al primo degli incontri previsti oltre a Santillli ha portato i suoi saliti il sindaco Carlo Masci. Sono intervenuti anche Rosanna Buono in rappresentanza dell’ufficio scolastico ambito territoriale IV di Chieti e Pescara e i membri del cts della Provincia. Particolarmente apprezzati dai corsisti gli interventi dei relatori Ilaria Filograsso, professore ordinario di storia della pedagogia presso l’università d'Annunzio e Mirco Fasolo, professore associato di psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione presso la stessa università. Il percorso di formazione è modulato in 3 unità di 25 ore cadauna e si svolgerà durante l’intero anno 2023.