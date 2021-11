Presentata la prima edizione del premio "Lucio Marcotullio" per le tesi di laurea magistrale

Presentata questa mattina a Pescara la prima edizione del premio Lucio Marcotullio, riguardante le tesi di laurea magistrale. A presentare l'iniziativa il senatore Luciano D'Alfonso, il rettore dell'università di Teramo Luciano D'Amico e di Paolo Fornarola. Marcotullio è stato sindaco di Penne, mecenate e fondatore dello storico marchio di alta moda Brioni Roman Style, e a lui è stato dedicato ed ideato il premio dal senatore D'Alfonso che è anche presidente della commissione finanze e partecipazioni del Senato e dal rettore, con il senatore che aveva annunciato l'intenzione di istituire il premio durante il convegno dello scorso luglio "Marcotullio merita memoria" per ricordare una figura fondamentale per lo sviuppo economico ed industriale dell'entroterra vestino e di tutto l'Abruzzo.

La prima edizione del premio prevede tre premi da 2000 euro ciascuno per delle tesi di laurea magistrale in Economia, Architettura e Scienze Politiche. La commissione che esaminerà gli elaborati sarà composta dai magnifici rettori degli atenei abruzzesi, dal presidente di Woo e di Europa Prossima. Possono partecipare i laureati magistrali che hanno discusso la tesi negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 e il bando per presentare le domande scadrà il 15 dicembre prossimo con riferimento l'indirizzo email premioluciomarcotullio@unite.it