Pride, Di Pillo (Pettinari sindaco): "Le discriminazioni crescono, è ora di aderire alla rete Re.a.Dy."

Tirare fuori dal cassetto la mozione approvata il 18 aprile 2016 e approvata dal consiglio comunale e riproporne una nova perché abbia seguito a otto anni di distanza. A chiederlo è il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo (Pettinari sindaco) e il riferimento è al “sì” dell'aula alla mozione con cui si era deciso di aderire alla rete antidiscriminazione denominata Re.a.Dy., rete nata a Torino nel 2006 nell'ambito del Pride nazionale e che riunisce rappresentanti istituzionali di dodici pubbliche amministrazioni tra Regioni e enti da tutta Italia.

“Questa rete – sottolinea Di Pillo ricordando che a venti giorni dall'approvazione in consiglio comunale della mozione arrivò la ratifica della giunta - vuole essere uno spazio di condivisione e interscambio di buone prassi, finalizzate alla tutela dei diritti umani delle persone Lgbt e alla promozione di una cultura sociale del rispetto e della valorizzazione delle differenze”.

“A tutt’oggi, dopo attenta verifica, nonostante quella fosse una giunta di centrosinistra, non si trovano percorsi formativi, condivisioni, partecipazioni, atti che acclarino che quella mozione sia stata effettivamente attuata”, spiega affermando che “nella città di Pescara negli ultimi anni la discriminazione ha fatto da padrona, avendo più volte il clamore delle cronache, con violenze di ogni tipo non solo verso la condizione sessuale, ma anche verso minori, disabili, orientamento religioso e di etnia”.

“Cosciente dell’aumento degli atti discriminatori e vessatori verso le condizioni sopra descritte, mi impegnerò al primo consiglio comunale disponibile, a chiedere con una ulteriore mozione, l’attuazione dell’adesione a questa rete della pubblica amministrazione antidiscriminatoria denominata Re.A.Dy.”.

“La gioia, la felicità, l’amore che sabato 6 luglio potranno vedere i miei concittadini per le strade di Pescara con il Gay pride, vorrei fosse motivo di coinvolgimento in argomentazioni eticamente così importanti e decisive, per una convivenza civile e pacifica nella nostra comunità”, conclude citando Papa Francesco e la sua frase: “qualsiasi relazione discriminante che non rispetta la convinzione fondamentale che l’altro è come me stesso costituisce un delitto, e tante volte un delitto aberrante”.