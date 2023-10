Presutti (Pd): "Alla Madonnina ciottoli di fiume al posto della pavimentazione di pregio, uno spreco di risorse”

“Il progetto di riqualificazione dell'area della Madonnina è l'ennesimo esempio del cattivo uso fatto dall'amministrazione dei fondi pnrr. Parte di questi saranno utilizzati per eliminare una pavimentazione di pregio fatta solo dieci anni fa e mettere una specie di ciottolato di fiume colorato: una nuova 'macchia' colorata non in continuità, come ora, con il resto della riviera. Se il problema sono alcune lastre sconnesse, si poteva fare una semplice manutenzione”.

A dichiararlo commentando la parte del progetto di riqualificazione della zona annunciata qualche giorno fa dal sindaco Carlo Masci, è il consigliere regionale Marco Presutti (Pd). Un progetto di riqualificazione del valore complessivo di un milione e 800mila euro che prevede un rifacimento anche dello spazio antistante il ponte del Mare con lo spostamento della fontana al centro e, lateralmente, una passeggiata riservata a pedoni e ciclisti.

Una critica quella di Presutti sollevata nel corso della conferenza stampa convocata dal consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli riguardo i nuovi dubbi espressi sull'affidamento de Le Naiadi.