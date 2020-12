Presidio di Rifondazione Comunista davanti al reparto Covid: "Rilanciamo il pubblico"

Sabato 12 dicembre, a Pescara, si terrà un presidio davanti al reparto Covid (vecchio ospedale), in via Renato Paolini, per sostenere i lavoratori pubblici e chiedere più assunzioni subito in vari settori, compreso quello della sanità. Spiegano il segretario nazionale Maurizio Acerbo, il segretario regionale Marco Fars e il segretario provinciale Corrado Di Sante:

"Mettiamo al centro della nostra campagna la valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici perché restituire loro dignità e riconoscimento sociale significa migliorare anche la qualità dei servizi".

In questo momento, con l'emergenza sanitaria in corso, è fondamentale l'impegno di medici e infermieri, che spesso però sono precari. Per tale ragione Rifondazione Comunista ha scelto di protestare proprio di fronte al Covid Hospital. Tra l'altro il segretario Acerbo ha avuto modo di verificare in prima persona cosa sta succedendo nella sanità pubblica perché qualche mese fa è stato ricoverato allo Spirito Santo dopo aver contratto il coronavirus. La mobilitazione avrà inizio alle ore 10,30.