Il presidente Tua Giuliante replica alle polemiche sul taglio delle corse: "Pescara è in zona rossa da tempo"

Il presidente Tua Giuliante interviene in merito alle polemiche relative alla questione del taglio delle corse degli autobus a Pescara e provincia a causa della zona rossa imposta con ordinanza regionale per il contagio da Coronavirus. Il presidente dell'azienda pubblica dei trasporti parla di polemiche sterili considerando che queste esistevano già prima dell'attuazione del taglio del 10%, con un presunto disagio denunciato già prima di essere patito:

Il sindaco di Pescara “macina appelli” acché i cittadini non escano se non per urgenze e multa i contravventori. Sembra evidente che i cittadini “non girino” così come è a tutti evidente e che, conseguentemente, la presenza sugli autobus sia irrisoria (dal 70 all’80 per cento in meno). Pescara è stata già in passato in zona rossa e la Regione aveva autorizzato fino all’80 per cento dell’abbattimento delle corse.

Oggi è nuovamente in zona rossa, ma la Regione e TUA hanno concordato solo un abbattimento del 10 per cento e dopo aver monitorato le corse con minore frequenza per le quali si è comunque trovata una soluzione coprendole con una diversa gestione dei passaggi autobus (si dice che la linea 38 è stata tagliata, ma si omette di aggiungere che la linea 3 ha avuto un aumento di produzione per coprirne i tagli).