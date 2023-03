Il presidente Marsilio traccia il bilancio dei primi quattro anni di legislatura: "Conti a posto, raggiunti risultati importanti"

“Passare attraverso la pandemia del covid, oltre a quella perdurante dell’emergenza energetica e dell’inflazione aggravata in ultimo della guerra in Ucraina, non è stato facile. Abbiamo presentato risultati molto importanti”.

Così il presidente della Regione Marco Marsilio che oggi al Pala Becci del Porto turistico di Pescara ha tracciato il bilancio dei suoi primi quattro anni di mandato: “4 anni di lavoro senza confini”, questo il nome scelto per l'evento.

“In sanità – ha sottolineato il presidente - abbiamo trovato il deserto quattro anni fa nei nostri ospedali e oggi abbiamo colmato quasi tutte le posizioni da primario oltre ad avere assunto gli infermieri. Balzo in avanti dell’Abruzzo anche sulla spesa dei fondi europei Portiamo a casa centinaia di milioni di finanziamenti in vari campi, dall’edilizia sanitaria a quella scolastica, agli interventi sull’idrico. Oggi abbiamo centinaia di milioni di progetti finanziati, alcuni dei quali già in corso e, rispetto ai quali, già si vedono i primi risultati, per non parlare dell’acquifero del Gran Sasso uno dei grandi temi lasciati inevasi per 20 anni”.

“Oggi – ha detto ancora - abbiamo un commissario che sta con l’elmetto in testa a progettare e tra poco partiranno i cantieri per la messa in sicurezza dell’acquifero e per risolvere un altro dei grandi problemi dell’Abruzzo. Molta attenzione abbiamo posto, alle infrastrutture come le ferrovie, le strade di collegamento con le altre regioni, cantieri aperti sia sulla Pedemontana Teramo-Ascoli, sia sulla Montereale-Amatrice. Abbiamo il progetto pronto per la Avezzano-Sora. In conclusione – ha chiosato Marsilio - stiamo togliendo l’Abruzzo da quella marginalità, quell’isolamento che lo caratterizzava e lo penalizzava. C'è anche un Abruzzo che conta a Roma”.

Un lavoro quello svolto dal presidente che per il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi è stato sin qui “straordinario” così come quello della sua squadra. “L’Abruzzo – dichiara - oggi è una regione competitiva e autorevole grazie al lavoro puntuale compiuto su settori strategici come le infrastrutture, la sanità, lo sviluppo economico e le imprese. Un buon governo a cui occorre dare continuità anche nella prossima legislatura per cogliere ulteriori ambiziosi obiettivi”.

Sulla stessa scia il deputato FdI Guerino Testa che per il quale i quattro anni di governo Marsilio “hanno segnato una netta linea di demarcazione tra passato e futuro. Oggi l'Abruzzo ha prospettive ambiziose mai viste, tra costa e aree interne, grazie ad una seria programmazione che ha consentito di porre solide basi per uno sviluppo significativo che lo qualifichi come una regione di prim'ordine – afferma -. Un'impresa non facile, sia per la difficile condizione socio-economica ereditata, sia per il marchio impresso sulla nostra regione che per lunghi anni è stata considerata come un territorio di serie C”.

A sottolineare il buon lavoro fatto anche il capogruppo regionale Massimo Verdecchia che parla di obiettivi raggiunti che “hanno superato ogni logica aspettativa”. Se i momenti difficili sono stati superati è stato “grazie ad una azione politico-amministrativa seria, concreta e produttiva che il presidente Marco Marsilio è stato in grado di attuare sin dall'inizio del suo mandato. Lo dicono i dati illustrati questa mattina, nel Pala Becci a Pescara, e lo dicono i riconoscimenti nazionali che parlano di un Abruzzo in crescita e sempre più all'avanguardia. Abbiamo davanti un altro anno di lavoro e i successi saranno ancor più evidenti, grazie al proficuo dialogo tra il governo regionale e quello nazionale, a guida Giorgia Meloni”, conclude.

Il bilancio e il sociale

Il bilancio della Regione è a posto e a seguito del complesso percorso di riallineamento contabile condotto dall'ente, nell'esercizio 2022 è stata conseguita la parificazione del rendiconto della gestione 2021 da parte della corte dei conti. Ripianato integralmente il disavanzo relativo all'esercizio 2014 pari ad oltre 510 milioni di euro ed ammortizzato per il 50 per cento circa il disavanzo 2015 pari ad oltre 88 milioni di euro. Nessun ulteriore disavanzo registrato rispetto alle annualità precedenti pur dovendo fronteggiare la difficile situazione emergenziale della pandemia da covid-19.

Per il sociale sono stati spesi 450 milioni: tre volte tanto quello che accadeva nel piano precedente. Cinque aree interne identificate in Abruzzo nel ciclo di programmazione 2014-2020 più due nuove aree identificate nel ciclo di programmazione 2021-2027 e 20 milioni di euro per il progetto luce d'Abruzzo Rocca Calascio.

Per la Grande partenza del Giro d'Italia 2023 con risorse Fsc Abruzzo a valere sul Psc 2000-2020 oltre 7 milioni di euro.

I numeri dell'Aric (Agenzia regionale di informatica e committenza)

Nel corso dell'incontro al Pala Becci Marsilio ha rimarcato i risultati ottenuti nel 2022 rispetto al periodo 2014-2018: sono state bandite il 152 per cento di procedure in più in un anno rispetto alla media annua della precedente legislatura; l’importo aggiudicato in un anno risulta 28volte maggiore del valore complessivo del quinquennio precedente. In particolare, l’Aric nel 2022, è stato sottolineato, ha conseguito risultati, dati dalla differenza tra la base d’asta dei lotti aggiudicati e l’effettivo importo di aggiudicazione, per 284 milioni di Euro.

L'assegno di natalità

Per l’assegno di natalità di cui alla legge n. 32/2021 “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna" sono state liquidate istanze per un totale di 346mila 235,91 euro.

I fondi europei

In quanto alla programmazione europea a fronte di una spesa certificata sulla programmazione 2014-2020, al 31 dicembre 2018, pari a 13,6 per cento sull’intero programma Fesr, è stata certificata, sul medesimo ciclo, al 31dicembre 2022, il 79,6 per cento. A fronte, invece, di una spesa certificata sulla programmazione 2014-2020, al 31 dicembre 2018, pari a 10,37 per cento sull’intero programma Fse è stata certificata sul medesimo ciclo al 31 dicembre 2022, il 92,97 per cento.

“Il virtuoso metodo di avanzamento della spesa adottato da questa nuova giunta – si legge in una nota -, ha consentito una trattativa con il governo giungendo a triplicare la dotazione finanziaria 2014-2020 che, era pari a euro 413 milioni portandola, con il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 a un miliardo e 87 milioni. Nel campo della edilizia sanitaria l’investimento complessivo per la realizzazione di nuovi ospedali ammonta a oltre 388 milioni di euro. 57 milioni per la nuova sede Izsam (Istituto Zooprofilattico) di Teramo, risorse che permetteranno di realizzare un Polo Tecnico con importanti ricadute occupazionali e di incentivare ulteriormente gli interventi programmati nell’edilizia sanitaria.

I porti, l'erosione costiera, l'aeroporto e gli altri interventi

Sul porto di Pescara sono stati investi 52,7 milioni di euro per il completamento infrastrutturale 51 dei quali fondi Fsc; su quello di Vasto 20,65 milioni per il potenziamento e la riqualificazione infrastrutturale; su quello di Ortona 62,3 milioni e 3,8 milioni per il prolungamento molo nord e adeguamento infrastrutturale molo sud per il porto di Giulianova.

Per la difesa della costa sono stati investiti 36milioni 979mila 968 euro. Le opere infrastrutturali Zes (Zona economica speciale) hanno previsto interventi per oltre 53,4 milioni; 124 milioni 500mila per la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso più 5milioni 300mila solo per la progettazione.

Per il sistema idrico dal pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) sono stati investiti 64 milioni 905 mila euro in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Finanziati 6 interventi urgenti di potenziamento, captazione, adeguamento e ristrutturazione acquedotti.

Infine ’Aeroporto d’Abruzzo che ha fatto registrare un record di passeggeri nell’anno 2022 con oltre 715mila 690 utenti.