Presentata la lista civica "Montesilvano Sceglie" per Ottavio De Martinis sindaco

“Montesilvano sceglie le iniziative e le azioni che intende portare avanti per il bene della città e dei suoi cittadini, dallo sviluppo del settore turistico al sociale, senza tralasciare altri ambiti". Così Ottavio De Martinis, sindaco uscente del comune di Montesilvano e ricandidato in vista delle amministrative dell’8 e del 9 giugno, a margine della presentazione ufficiale della lista civica che lo sostiene, ossia quella che lo vede in prima linea: "Montesilvano Sceglie".

Una squadra su cui punta per "continuare a perseguire determinati obiettivi, con il sostegno di persone capaci, pronte a rimboccarsi le maniche per contribuire alla crescita della città", precisa De Martinis.

La presentazione si è svolta nella mattinata del 13 maggio, nella sede del comitato elettorale di via Vestina. Tra i presenti anche la coordinatrice della lista Montesilvano Sceglie Angelica Bianco e Daniela Renisi, presidente di Federalberghi Pescara e assessore al Turismo del comune di Montesilvano, che ha deciso di non candidarsi.

Sono quattro in tutto le liste che appoggiano De Martinis, ormai fuori dalla Lega, ma comunque sostenuto dal partito di Matteo Salvini, oltre che da Fratelli d’Italia e da Forza Italia.

Tra i candidati al consiglio comunale per Montesilvano Sceglie vi sono tre consiglieri uscenti, persone provenienti dal mondo del volontariato e poi ancora professionisti di vari ambiti.

Ecco nel dettaglio da chi è composta la lista:

Luca Ametta, Simona Capozucco, Valerio Casmiri, Maurizio Di Francesco, Danilo Florindi, Anna Maria Gagliardi, Gian Luca Leonelli, Giuseppe Manganiello, Marianna Olivieri, Danilo Palumbo, Patrizia Perilli, Massimo Salvatore, Corinna Sandias, Paola Sardella, Costanzo Pastore detto “Costanzo”, Vanessa Tiberi, Adriano Tocco, Francesco Tozzo detto “Franco”, Fabrizio Treccia, Alberta Volpe, Antonio Giannetti, Milva Monticelli, Claide Onesti, Antonella Sammarco.