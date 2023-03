Il Premio eccellenza donna 2023 di Fratelli d'Italia alle mamme dell'oncoematologia pediatrica

“Il Premio eccellenza donne 2023 è stato conferito, oggi, ad alcune mamme dei piccoli malati del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santo Spirito di Pescara “per il coraggio e la dedizione e perché sostenere le mamme significa sostenere la vita”.

Questa la motivazione per cui il dipartimento famiglia e tutela vittime della provincia di Pescara di Fratelli d'Italia in linea con il dipartimento nazionale, ha deciso quest'anno in occasione dell'8 marzo festa della donna, di conferire proprio a loro quel riconoscimento che ogni anno viene conferito alle figure femminili che si sono particolarmente distinte in campo professionale o che rappresentano un indiscusso esempio per tutti.

Il premio è quindi andato alla pittrice e mastro d'arte Tina Bernadone e a Marigina Fratalocchi presidente Movimento per la vita di Pescara.

Il riconoscimento è stato consegnato dal consigliere regionale e presidente della commissione sanità Leonardo D'Addazio che anche per ragioni di natura personale ha voluto fosse dato a queste mamme. “E’ stato un momento toccante di fronte a delle guerriere che, nonostante il dolore e la stanchezza, sorridono e resistono per garantire la salute e la felicità dei propri bambini. A loro va assicurata ogni forma di supporto”, dichiara.

“L’8 marzo è solo una delle tante occasioni in cui proviamo a parlare delle donne e dei loro diritti al fine di un vero progresso che sia per tutti – aggiunge Carola Profeta referente provinciale del dipartimento Famiglia – e il nostro lavoro prosegue per una rivoluzione culturale e politica che permetta un percorso di consapevolezza delle donne e degli uomini di tutte le generazioni”.

Le premiazioni si sono svolte in luoghi differenti: nella sala del comune di Bolognano, alla presenza del sindaco, Guido Di Bartolomeo, della vicesindaco Adelaide Chiacchia, dell’assessore alla gentilezza Maria Grazia D’Intino e del consigliere Toni Capitanio; nella sede dell’associazione genitori bambini emopatici (Agbe) Pescara e nella sede cittadina di Fratelli d’Italia.