Il prefetto Ferdani in visita a Loreto Aprutino per discutere di sicurezza

Il prefetto di Pescara Flavio Ferdani venerdì 12 luglio ha fatto visita al Comune di Loreto Aprutino. Ad accoglierlo nella sede del municipio il sindaco Renato Mariotti, gli assessori della giunta, il presidente del consiglio xomunale , dai consiglieri d’opposizione, dai comandanti della stazione dei carabinieri e della polizia locale nonché dai dipendenti.

La visita del prefetto che si colloca nell’ambito degli incontri programmati su tutto il territorio provinciale è stata l’occasione per fare il punto sui temi della sicurezza e della legalità sull’intera area comunale ed incontrare direttamente le Istituzioni. Il prefetto ha ricordato che recentemente è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per il controllo del vicinato che unisce forze dell'ordine, istituzioni e cittadini. Ricordiamo che nelle ultime settimane si era registrata una escalation di furti in abitazione, compiuti anche durante

Nel suo intervento di saluto il sindaco Mariotti a nome dell’amministrazione comunale ha ringraziato il prefetto per la disponibilità ed ha sottolineato la proficua collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo. A seguire, il Prefetto ha visitato sotto la guida del presidente della Fondazione dei musei civici uno dei luoghi simbolo del centro antico del Comune di Loreto Aprutino, il museo Acerbo delle ceramiche storiche di Castelli

L’incontro si è concluso con la visita nella nuova caserma sede della stazione dell’arma dei carabinieri e con la consegna da parte del Sindaco Mariotti al Prefetto Ferdani della documentazione relativa alla predetta struttura.