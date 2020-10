Potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma, Marcozzi esprime soddisfazione

A proposito del potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma, Sara Marcozzi interviene con una nota in cui esprime soddisfazione. La capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Abruzzo dice la sua dopo la presentazione del progetto di prefattibilità e afferma:

"Aver messo, nero su bianco, la drastica riduzione dei tempi di percorrenza tra Pescara e Roma, insieme alla velocizzazione del tratto Roma-Avezzano, di quello Pescara-Sulmona e del collegamento potenziato L'Aquila-Sulmona, è un primo obiettivo di un percorso che parte da lontano, al quale il M5S ha lavorato costantemente in consiglio regionale, di concerto con le competenti commissioni parlamentari, fin dal primo giorno dell'insediamento nella passata legislatura".

Per la Marcozzi, "la giornata di oggi mette un primo e importante tassello. Sarà nostra premura vigilare, da qui ai prossimi mesi, affinché l'iter segua le tempistiche previste, arrivando infine alla realizzazione definitiva di un progetto di cui la nostra Regione ha un estremo bisogno sia per il trasporto passeggeri che per le merci".