Ferrovia Roma-Pescara, Carfagna: "Investimento per 600 milioni di euro"

La ministra per il sud e per la coesione territoriale, Mara Carfagna, ha affrontato il tema del potenziamento della ferrovia Pescara-Roma a margine di una conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio nel palazzetto dei Nobili all'Aquila. Lo riporta l'agenzia Adnkronos. Carfagna, in città a sostegno del sindaco uscente Pierluigi Biondi, ha dichiarato: "Tra i tanti investimenti che hanno interessato anche la città dell'Aquila e l'Abruzzo, messi in campo in questi mesi, ci sono i collegamenti. Abbiamo deciso di investire nel collegamento diagonale tra la costa tirrenica e quella adriatica, sulla Roma-Pescara, oltre 600 milioni di euro".

La ministra per il sud ha parlato di "un collegamento che non passa attraverso L'Aquila ma, grazie alla tenacia e all'insistenza di Biondi, nel documento strategico sulla mobilità approvato dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è stato inserito uno studio di fattibilità per garantire un collegamento tra L'Aquila e la Marsica".

Ci sono poi, ha aggiunto Carfagna, "gli investimenti sulla Zes (zona economica speciale), sui porti, il miliardo per le tratte autostradali A24 e A25. L'idea è rendere l'Abruzzo un luogo più collegato e in grado di offrire servizi efficienti e tessuto economico e produttivo più vivace e solido e di attrarre nuovi investimenti. Stiamo lavorando alla costruzione di un centro-sud dove sia più facile vivere, lavorare, fare impresa e studiare", ha concluso la ministra.