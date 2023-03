Porta Nuova fuori dalla processione del Venerdì Santo, Fratelli d'Italia chiede di estenderla all'area della cattedrale

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cristian Orta, Zaira Zamparelli e Mauro Renzetti hanno rivolto questa mattina un appello all’arcivescovo metropolita di Pescara Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, per rivedere "almeno parzialmente la decisione di limitare alla sola area centrale, nello specifico piazza Sacro Cuore, corso Umberto I e piazza della Rinascita, lo svolgimento della processione del Venerdì Santo che tanti fedeli richiama nel giorno in cui viene rievocata la Passione di Gesù e la comunità cristiana partecipa al comune dolore per la morte del figlio di Dio".

Va però precisato che, come spiegato ieri a IlPescara.it dal portavoce don Simone Chiappetta, quest'anno la processione non si farà perché la curia ha deciso di sostituirla con la via Crucis. È questo il motivo per cui il corteo non raggiungerà Porta Nuova, com'è sempre avvenuto in passato, ma si limiterà al centro.

Ad ogni modo, i tre esponenti del gruppo consiliare al Comune di Pescara chiedono "che la processione con il Crocifisso, con le statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata, comprendente inoltre i simboli che rappresentano le stazioni della via Crucis, preveda alcune soste anche nella parte sud della città, nell’area della Cattedrale, affinché i fedeli e i cittadini di quei luoghi possano assistere a loro volta al rito religioso che celebra uno dei misteri centrali della fede cristiana ed è certamente da ritenere uno dei momenti di maggiore partecipazione per i credenti".