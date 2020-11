La proposta della consigliera Pd Catalano: "Intitolare il ponte ciclopedonale all'ultima lavandaia del fiume Pescara"

La consigliera comunale Pd Catalano ha presentato durante il consiglio odierno, una mozione per intitolare il ponte ciclopedonale in via Valle Roveto che collega tutto l'argine fluviale dall’altezza del Ponte della Libertà fino al Ponte Flaiano a Stella D'Amico, ultima lavandaia del fiume Pescara.

Il ponte attualmente è oggetto di lavori, ed ha un carattere simbolico sottolinea la consigliera per i quartieri che attraversa, che hanno conosciuto nel secondo dopoguerra una profonda trasformazione urbanistica diventando da contrade rurali rioni popolosi.

"Per le generazioni cresciute nei quartieri a cavallo delle citate trasformazioni, il fiume ha rappresentato elemento caratterizzante e centrale della vita quotidiana e tale memoria, indebolita con l'avanzata della industrializzazione e della terziarizzazione della città, non può essere definitivamente dimenticata in quanto rappresenta un tassello indissolubile della storia recente della città e dei suoi abitanti, delle loro radici e della loro identità.”

La mozione è stata approvata all'unanimità dal consiglio, e dunque in tempi brevi ci sarà una targa che verrà posizionata sul ponte in memoria di Stella D'Amico.