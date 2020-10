Blitz della polizia municipale a Rancitelli: sequestrate cinque automobili e tre moto senza assicurazione [FOTO]

Blitz della polizia municipale al Ferro di Cavallo in via Tavo a Pescara, dove sono stati effettuati controlli a tappeto sui veicoli e motocicli parcheggiati ed in transito. Lo ha fatto sapere il sindaco Masci attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, aggiungendo che sono stati eseguiti dei sequestri per mancanza di assicurazione e documenti"

"La Polizia Municipale ha posto sotto sequestro al Ferro di Cavallo cinque auto e tre moto sprovviste di assicurazione e di documenti. L'operazione è stata effettuata da nove agenti con la disponibilità di due carri-attrezzi. Non lasceremo mai soli i cittadini perbene."

Ricordiamo che proprio questa mattina, durante il vertice in prefettura del comitato per l'ordine e sicurezza a seguito degli attentati avvenuto la notte fra venerdì e sabato, si è deciso per un inasprimento dei controlli nella zona al fine di reprimere gli atti criminali nel quartiere.