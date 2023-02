Presentati i cinque nuovi ufficiali della polizia locale, Foschi: "Boccata d'ossigeno, avanti con il rafforzamento"

Presentazione ufficiale per i cinque nuovi ufficiali della polizia locale entrati in servizio il 16 dicembre e assegnati ognuno ad uno specifico settore. Si tratta del capitano Flavia De Flaviis assegnata al settore commercio-urp, del capitano Daniele Anzuinelli assegnato all’ufficio comando, del capitano Katia Gagliardi andata al settore ambiente-edilizia, del maggiore Simona Di Domenica assegnata al settore infortunistica stradale e del maggiore Matteo Giampietro che si occuperà del settore grandi eventi.

Ad accoglierli il presidente della commissione mobilità Armando Foschi che parla di “boccata d'ossigeno” per la polizia locale che può contare anche sui 30 nuovi agenti assunti con contratto formazione lavoro (Cfl) e che continuerà a rafforzarsi con i prossimi bandi.

“L’arrivo di tali unità sicuramente rappresenta un punto di forza per il comando della polizia locale – sottolinea Foschi - che per anni ha visto svuotarsi gli uffici a causa dei pensionamenti e che ha oggettivamente bisogno di unità operative, a fronte di una città che conta 120mila residenti, ma che nelle ore diurne e serali, per ragioni di lavoro, studio, divertimento e impegni vari, vede salire la popolazione quotidianamente presente sul territorio sino a 250-300mila unità che impone un incremento degli agenti ogni giorno presenti sulla strada per garantire non solo il rispetto delle regole, ma anche e soprattutto la sicurezza dei cittadini e il soccorso tempestivo in caso di necessità. A tal fine – conclude - hanno già preso servizio effettivo i 30 agenti assunti come Cfl che stanno seguendo, in queste settimane, il corso di formazione e, nel frattempo, attendiamo le prossime selezioni che ci permetteranno di garantire l’ingresso nel corpo di nuovi uomini e donne”.