"Politici ai fornelli", vince Licio Di Biase con la pasta al tonno [FOTO]

È Licio Di Biase, decano della politica pescarese, a scrivere il suo nome nell'albo d'oro della rassegna gastronomica "Politici ai Fornelli".

L'iniziativa si è tenuta nel ristorante "Le Terrazze" dell'hotel Esplanade di Pescara.

Di Biase ha vinto con il piatto "Pasta al tonno".

Al secondo e al terzo posto si sono piazzati il consigliere comunale di Montesilvano, Adriano Tocco, con "Sagnette con tondino del Tavo, cozze dell'Adriatico e crostino al rosmarino" e la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi con "Spaghetti forti e gentili" per un piatto a base di prodotti tipici come salsiccia, zafferano di Navelli e pecorino di Farindola.

Il premio della giuria "Angelo Chiavaroli" è andato all'assessore di Cepagatti, Camillo Sborgia con " Sagne e fagioli con le cotiche" mentre il premio della critica "Pasquale Pacilio" ha visto sorridere l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi con "Cavatelli alla pescatrice". Meritavano maggiore fortuna il "Pollo al limone" di Zaira Zamparelli e Alfredo Cremonese, amministratori di Pescara e le "Mezzemaniche su crema di broccoli, scampi e pinoli" di un altro volto noto della politica pescarese come Berardino Fiorilli. I piatti sono stati accompagnati dai vini Zaccagnini di Bolognano e Sincarpa di Torrevecchia Teatina. In giuria sono stati presenti, tra gli altri, il sindaco di Villa Santa Maria ed ex chef della Camera dei Deputati, Pino Finamore, l'attrice Franca Minnucci, il campione di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone, l'emerito ricercatore dell'Enea Achille Renzetti e la campionessa italiana della cucina Maria Angelucci.

L'iniziativa è stata presentata da Paolo Minnucci con gli intermezzi artistici del simpatico barzellettiere Valerio Basilavecchia. «Nella mia carriera mi mancava proprio un simile riconoscimento», dice alla fine visibilmente soddisfatto Licio Di Biase, «mi sono divertito in un clima di grande cordialità e dedico il primo successo del genere a mia moglie che mi ha insegnato i segreti di questa gustosa ricetta».