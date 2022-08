Marcozzi, Di Nicola, Vacca e Del Grosso a Roma per la presentazione di "Impegno civico", il partito di Di Maio e Tabacci

C'erano anche la consigliera regionale Sara Marcozzi, il senatore Primo Di Nicola e i deputati Gianluca Vacca e Daniele Del Grosso alle Officine Farneto di Roma per la presentazione di “Impegno Civico”, il nuovo soggetto politico fondato dal ministro degli esteri Luigi Di Maio e il sottosegretario di Stato Bruno Tabacci. Svelato anche il logo della nuova creatura politica che mette al centro un'ape come simbolo dell'importanza di tutelare l'ambiente di fronte ai rischi determinati dal cambiamento climatico.

“Questa giornata – affermano Marcozzi, Di Nicola, Vacca e Del Grosso - segna il punto di partenza di un percorso che ha una direzione ben precisa, sviluppata nel solco della serietà e della responsabilità. In tempi di tempesta perfetta, tra impennata del costo delle bollette, inflazione alle stelle, aumento del costo del carrello della spesa e conflitto in Ucraina, Impegno Civico rappresenta una chiara scelta di campo. Mettiamo gli interessi del Paese davanti a tutto, strettamente vicini agli storici alleati internazionali dell’Italia, marcando una chiara differenza con chi, per il proprio tornaconto politico, ha fatto cadere inopinatamente il governo Draghi in piena emergenza”.

“La nostra forza politica si presenta con un programma chiaro, che come certifica il simbolo pone l’ambiente al centro dell’agenda politica del futuro, insieme a politiche del lavoro, tutela del sistema sanitario, sostegno alle categorie più fragili, aiuti ai giovani. Tutte sfide che passano dalla capacità di amministrare le finanze pubbliche in modo efficace ed efficiente, sfruttando al meglio i fondi del Pnrr, un’opportunità unica per rilanciare l’Italia e favorire una crescita di cui mai come oggi abbiamo bisogno”, aggiungono. “Siamo davanti a un passaggio epocale come quello delle prossime elezioni e noi abbiamo scelto di stare dalla parte giusta della storia, sentendo la nostra responsabilità civica. Avere una cultura di governo è un orgoglio, non una vergogna – concludono gli esponenti abruzzesi di Impegno Civico - perché solo così si possono migliorare le cose. E noi continueremo a lavorare in questa direzione”.