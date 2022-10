Polemiche dall'opposizione a Città Sant'Angelo per le assunzioni nello staff del sindaco: "Ancora incoerenza da Perazzetti"

Nuovo affondo dell'opposizione a Città Sant'Angelo contro il sindaco Matteo Perazzetti. I gruppi consiliari del Pd e di "Insieme per Città Sant'Angelo" contestano infatti la presunta incoerenza del primo cittadino nelle assunzioni dirette per il suo staff, senza passare da un avviso pubblico. Per i consiglieri di minoranza, infatti, dal 2019 al 2021 sono state tre le assunzioni più una appena deliberata senza bando:

"Probabilmente qualcuno lo ricorderà alla cittadinanza che il Sindaco Perazzetti, insieme alla sua vice Travaglini e all’assessore Valloreo, quando sedevano nei banchi dell’opposizione, hanno aspramente criticato la passata amministrazione perché, secondo loro, non era opportuno avere due figure nello staff, considerate un esborso esagerato per le casse dei contribuenti. Ma bisogna ricordare un altro episodio: il 29 maggio 2019, nel rispondere alle nostre prime critiche sull’improvviso cambio di idee del Sindaco rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale, il primo di una lunga serie, con un suo solito post social disse che avrebbe fatto un bando pubblico per

“individuare la figura più opportuna” da assumere nel suo Staff, dopo aver assunto una figura a titolo gratuito essendo un ex dipendente.

Non solo quel bando pubblico non è stato mai fatto, ma dal 2019 al 2021 le assunzioni sono state tre e dopo le dimissioni “volontarie” di uno di questi, con Decreto n.3 del 10/10/2022 a firma del Sindaco, è stata fatta la quarta assunzione senza bando. Chiediamo al Sindaco come mai per queste quattro figure in tre anni, non sia stato pubblicato nessun bando in evidenza pubblica? Ma il Sindaco non disse che “aveva a cuore le casse comunali”? Non aveva a cuore i risparmi dei suoi cittadini? Non doveva inoltre dare opportunità a tutti i giovani angolani di poter partecipare al bando? "

I consiglieri precisano di non voler aprire una questione populista, a differenza di quanto fatto dallo stesso Perazzetti precedentemente, e di non essere contrari alla composizione dello staff del primo cittadino, ma di voler evidenziare l'incoerenza di pensiero e di azione di questa amministrazione.

"Infine, questi dovrebbe porgere le sue scuse ufficiali a chi ha lavorato nell’ufficio staff dell’ex sindaco, accusati più volte di essere uno spreco per le casse comunali, mentre chi li ha succeduti in questi anni ha ricevuto il doppio dello stipendio."