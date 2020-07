Pignoli risponde all'opposizione: "Polemiche pretestuose e senza senso sul canile"

Pignoli risponde all'opposizione di centrosinistra sul canile, parlando di "polemiche pretestuose e senza senso". Il capogruppo comunale dell’Udc prende infatti posizione dopo le critiche alla gestione della struttura di via Raiale, dichiarando quanto segue:

"È proprio vero, come si dice in alcuni casi, che la mano sinistra non sa cosa fa la mano destra. Chi parla oggi in questi termini ieri era al vertice dell'amministrazione e aveva la gestione anche del canile comunale che, come noto, era alle prese con problematiche quotidiane e con una situazione complicata che oggi chi fa polemica finge di non ricordare".

E sempre Pignoli, poi, aggiunge: "L’assessore Di Nisio a breve ci comunicherà quella che sarà la nuova destinazione dei cani, ma mi chiedo, quando al canile di via Raiale c’erano allagamenti, quando non c’era più spazio per i cani e problemi per le varie associazioni che pestavano la loro opera, i consiglieri di centrosinistra dov’erano?”.