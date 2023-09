Il consigliere Presutti (Pd) sugli affidamenti per la comunicazione: "170mila euro alla stessa agenzia", la replica del sindaco

Sugli affidamenti in tema comunicazione il consigliere comunale Marco Presutti (Pd) solleva la polemica parlando di “mirabile spesa” da parte dell'amministrazione “per frequenza, consistenza e quantità e senza miraggio”.

Il riferimento è alle quattro aggiudicazioni fatte tra il 2020 e il 2023 “per un totale di circa 170mila euro” che, fa sapere il consigliere dem “hanno preso di mira l'agenzia Mirus che si è occupata delle attività di comunicazione nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A, della gestione del piano di comunicazione del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), della progettazione e della promozione di uno stand espositivo nell’ambito dell’Ecomob Expo City 2023, e del servizio di promozione online, web e social del progetti pnrr del Comune di Pescara”.

“Pur essendo la prima amministrazione comunale che si ricordi a Pescara (un vero caso di quei 'per la prima volta a Pescara' tanto cari al sindaco) a essersi dotata contemporaneamente delle figure del portavoce del sindaco e del responsabile dell’ufficio stampa – incalza il consigliere dem -, sono stati conferiti attraverso ripetute procedure, tra le quali l’affidamento diretto, numerosi incarichi di progettazioni, prestazioni e servizi per la comunicazione”.

Affidamenti che in quattro casi, dunque, sono andati alla stessa agenzia di comunicazione. “Anche senza invocare il miracolo, la serie – conclude - appare di per sé straordinaria, anche per l’amministrazione Masci notoriamente mirabolante nelle intenzioni, nelle parole e nei fatti”.

La replica del sindaco: "Spesi i fondi europei come ci si chiede di spenderli"

Una risposta su quegli affidamenti l'abbiamo chiesta direttamente al sindaco. Parlando di “cultura del sospetto” e di “affermazioni da campagna elettorale”, "A occuparsi dei bandi sono gli uffici e a vincere è l'offerta migliore, quella che evidentemente ha fatto la Mirus", dichiara il primo cittadino sottolineando che “anche per gli affidamenti diretti tutte le procedure sono in capo agli uffici e che dunque: non c'è alcun intervento della giunta”.

A non far stare in piedi la polemica per il primo cittadino sarebbe poi il fatto che “parliamo di quattro affidamenti in quattro anni” a fronte, sottolinea, di una grande quantità di bandi e appalti diretti dati in tanti altri settori.

Sul perché di tanti investimenti in tema “comunicazione” pur avendo già un portavoce e un ufficio stampa, Masci ribatte che quello che si è fatto e si sta facendo è “fare quello che stabilisce l'Europa perché quelli utilizzati sono fondi europei ed è questa che ti dice che c'è una percentuale che va spesa per comunicare con i propri cittadini. Forse – conclude – dovrebbero ricordarci per cosa loro spendevano i fondi europei, noi li spendiamo come prevede la legge. O non conoscono le norme o sono in malafede”, conclude.