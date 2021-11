Pnrr e potenziamento del trasporto pubblico, il Pd lancia l'allarme: "Pescara fuori da un'altra graduatoria"

I consiglieri comunali del Pd Giampietro, Catalano, Pagnanelli e Presutti lanciano un nuovo allarme: lo schema di decreto del ministero delle infrastrutture per il potenziamento di metropolitane, filobus e tranvie, che attua il Pnrr, vedrebbe al momento escluso il progetto presentato dal Comune di Pescara, che aveva chiesto circa 62 milioni per il potenziamento del trasporto pubblico.

"Siamo sempre più preoccupati per la nostra città" spiegano i consiglieri comunali, "perché si tratta ormai della quarta notizia simile arrivata in pochi mesi per i progetti presentati dalla giunta Masci: questa esclusione dalla prima ripartizione, la più pesante in termini economici, arriva infatti dopo la bocciatura dei progetti legati al bando 'Sport e periferie' per la riqualificazione degli impianti sportivi dei Gesuiti (700mila euro), dopo l'esclusione dalla prima tranche dei progetti 'Qualità dell'abitare' (15 milioni di euro parzialmente finanziati dal Pnrr) e il pessimo posizionamento della demolizione e parziale ricostruzione della scuola di via Monte Siella (3 milioni)".

I dem evidenziano che "i Comuni beneficiari dei finanziamenti sul trasporto pubblico dovranno concludere i lavori entro il 2026 e dovranno garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente: a Pescara questo non sarà possibile per il momento. Ma così tante bocciature in pochi mesi, mentre altre città brindano, dimostrano che più che di rimpasti fra correnti della maggioranza il Comune ha bisogno subito di un cambio radicale nella capacità progettuale, che non faccia perdere alla città occasioni di finanziamento che non torneranno facilmente".