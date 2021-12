Nel Pnrr fondi destinati al rilancio turistico dei piccoli borghi abruzzesi

La Regione Abruzzo ha intenzione di supportare i piccoli borghi che intendono presentare un piano di rilancio turistico. L'ente, infatti, fa sapere che nel Pnrr c'è spazio per linee di finanziamento per incrementare l'attrattività di queste realtà. I borghi interessati che presenteranno un progetto finanziabile saranno inseriti nella misura “Turismo e Cultura”, con il finanziamento da parte del Ministero della cultura di un progetto pilota regionale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di quei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante. Il progetto pilota verrà selezionato dalla Regione e dovrà essere presentato entro il 15 marzo 2022.

Il Ministero stesso ha già trasmesso alla Regione le linee di indirizzo sulle quali basare il bando per i comnuni dei piccoli borghi, e nel frattempo l'ente ha già aperto una finestra temporale di presentazione del partenariato pubblico/privato nella quale verranno pubblicate le schede aggiungendo che gli spazi di manovra per i progetti sono molto ampi e potranno essere realizzate opere ambiziose di crescita del borgo e del comune stesso.

Si va dal recupero e adeguamento funzionale di strutture esistenti di ogni genere fino alla realizzazione di percorsi turistici e ciclabili, oppure la valorizzazione delle biblioteche e percorsi culturali, potenziamento dei servizi di comunicazione e informazione sul territorio. Le linee guida sono disponibili sul sito regione.abruzzo.it/content/pnrr-progetto-pilota-attrattività-borghi.

Ricordiamo che proprio ieri 14 dicembre il consiglio regionale ha approvato la legge riguardante il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne e montane, con una serie di misure economiche per chi si trasferirà in queste realtà o aprirà un'attività imprenditoriale.