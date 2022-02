Pnrr, il monito di Giuliante: "Se non cambiano regole non realizzeremo neanche un'opera per il 2025"

“Non avremo nessuna messa a terra dei lavori previsti dal Pnrr perché l'Abruzzo è strutturato in maniera tale che l'applicazione delle regole impedisce la messa a terra delle opere che vogliamo realizzare”.

A dirlo Gianfranco Giuliante, presidente della Tua Abruzzo e coordinatore del movimento Futur-A, rispondendo sul proseguo dei lavori lungo la strada parco.

Un parere personale, ribadisce, per cui, allo stato attuale, il territorio potrebbe non vedere realizzato nel 2025 nulla di quanto previsto a meno che “non si cambino le regole di ingaggio”, aggiunge.

Allo stato attuale secondo Giuliante, l'Abruzzo è come il cosiddetto sciopero bianco nato all'interno delle pubbliche amministrazioni, cioè quando si scioperava andando sì a lavorare, ma applicando rigidamente e burocraticamente le regole dell'orario di lavoro contrattuale, cosa che portava allo stop della macchina amministrativa. Per Giuliante se lo Stato si è dotato di leggi che permettono di sburocratizzare, lo stesso non è avvenuto per gli enti locali, i Comuni e tutti coloro che dovranno realizzare opere con i fondi del Pnrr.