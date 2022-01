Dal Pnrr 3 milioni di euro di fondi per ampliare la rete di piste ciclabili in città

Importante notizia per la città di Pescara sul fronte delle piste ciclabili. L'amministrazione comunale, infatti, ha fatto sapere che sono stati stanziati 3 milioni di euro dal Pnrr per ampliare la rete cittadina. Il Mims con un decreto firmato in queste ore, ha confermato la cifra stanziata per la costruzione di 12 chilometri di piste ciclabili urbane e metropolitane. Il primo target prevede la realizzazione dei primi 4 chilometri entro il 31 dicembre del 2023; nel secondo target, con scadenza al 30 giugno del 2026, ulteriori 7 chilometri di pista, estendibili a 8. Il Comune ora dovrà realizzare l'iter progettuale per rispettare target e tempistica indicata nel decreto tenendo conto anche del Biciplan, il piano strategico degli itinerari ciclabili, lo strumento di programmazione attraverso il quale si coordina e sviluppa la rete in tutte le sue declinazioni, sul piano infrastrutturale e sul piano comunicativo.

L'obiettivo è definire anche un nuovo modo di vivere la città negli spostamenti casa/scuola casa/lavoro e nell'ambito degli spostamenti legati alle attività quotidiane, oltre che nella scoperta di itinerari turistico-ricreativi. La rete di piste ciclabili comunali sarà integrata con quella regionale e provinciale, valorizzando gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica. Il sindaco Carlo Masci ha commentato:

"È la strada che dobbiamo seguire per realizzare nella nostra città gli obiettivi di una mobilità sostenibile, che abbatta il carico di Co2 e consegni alle future generazioni un ambiente più vivibile. È ciò che abbiamo promesso ai pescaresi, è l’idea di città che intendo portare avanti fino a quando mi verrà concessa fiducia. La transizione ecologica passa proprio attraverso modelli di micromobilità e di trasporto pubblico non inquinante. Queste risorse che ci vengono assegnate oggi rappresentano una grande motivazione per andare avanti e raggiungere la meta di una Pescara più moderna ed efficiente."