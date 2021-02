Pista ciclabile in viale Pineta, D'Incecco: "Rimediare all'errore ma niente lezioni dal Pd"

Anche il capogruppo della Lega in consiglio comunale interviene sull'argomento dopo le polemiche che si sono succedute in questi giorni: "I Dem per 5 anni hanno smembrato intere vie con posti auto per piste praticamente semi deserte"

Continua a tenere banco la pista ciclabile in viale della Pineta: anche il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Vincenzo D'Incecco, interviene sull'argomento dopo le tante polemiche che si sono succedute in questi giorni.

Ecco le sue parole: "Occorre rimediare subito all'errore commesso in via della Pineta e soprattutto vigilare, come ha detto il sindaco, affinché queste cose non accadano più. Ma sentire strepitare e urlare il Pd, che per 5 anni ci ha riempito di pistarelle ridicole fatte in tratti di strada improponibili, che ha smembrato intere vie con posti auto per piste praticamente semi deserte... questo proprio no!".

E conclude, rivolgendosi proprio ai consiglieri Dem: "Usate il silenzio quando è necessario... ed ora lo è!".