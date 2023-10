Un pino d'Aleppo nel parco Florida per ricordare Paolo Massimo Clementi

Cerimonia ufficiale lunedì 23 ottobre nel parco Florida di Pescara dove è stato piantumato un pino d'Aleppo con il nome di Paolo Massimo Clementi nel trigesimo della scomparsa, avvenuta nel Milanese, a 76 anni, assieme agli ex compagni di scuola ai quali era rimasto legatissimo. Si tratta di un pescarese che si è affermato lontano dalla città che lo ha visto crescere e maturare, ma che ha portato nel cuore come luogo dell’anima e nella quale tornava spesso per dividere i momenti del tempo libero con gli amici di sempre ha spiegato l'assessore Gianni Santilli presente alla cerimonia.

Distintosi sin da bambino per il profitto negli studi, in un percorso formativo culminano con la laurea in Economia e commercio con 110 e lode, era approdato a Rieti come funzionario Inps e poi a Milano come dirigente Comit e successivamente in qualità di amministratore delegato di Igv I Grandi viaggi. Santilli ha aggiunto:

"A Pescara tornava ogni volta che poteva, frequentando i luoghi e i punti di ritrovo della sua giovinezza, come lo stabilimento balneare e i locali cittadini, assieme gli amici Genì Raffaele, Pino, Enzo, Massimo, Rocco. Il pino d’Aleppo piantato al Florida ne terrà viva la memoria e testimonia alla moglie Silvana, ai figli Alice e Massimo e ai nipoti l’affetto che la città nutriva per un professionista di alto livello e di uomo legato alla sua terra come Clementi"