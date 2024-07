Riserva Dannunziana, l'appello della consigliera Artese (Pettinari Sindaco): "rischio incendi con i tronchi accatastati"

I consiglieri comunali della lista Pettinari Sindao Caterina Artese e Massimiliano Di Pillo, insieme con Domenico Pettinari capogruppo consiliare e presidente del movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” lanciano un appello al Sindaco di Pescara Carlo Masci, affinché si vigili sull'area della riserva dannunziana perché il cumulo di tronchi possono provocare un altro incendio. In particolare, nel corso di un incontro con la stampa, hanno spiegato nel dettaglio quali potrebbero essere le azioni da intraprendere per salvagurdare il polmone verde della città, "purtroppo già fortemente danneggiato dal rogo del 1 agosto 2021", precisa Artese. Chiedono al primo cittadino la possibilità di effettuare un sopralluogo congiunto.

"Avere un’area protetta all’interno del tessuto urbano è una grande e bella scommessa", insiste dichiara Artese, perché ci avvicina a città di livello europeo (come Bruxelles che ha al suo interno un grande arboreto) e ci permette di competere con altre città italiane, importanti e storiche, come Roma, Napoli, Firenze. Purtroppo questo bene prezioso lo stiamo perdendo in modo definitivo, perché si compiono azioni non adeguate a gestire un’area naturale protetta. Il comune di Pescara, che gestisce la Riserva dal 2000, non ha ancora capito la differenza tra un parco cittadino, progettato e creato dall’uomo, e una riserva, ossia un ambiente nativo, residuale e unico, non riproducibile dall’uomo, che al suo interno raccoglie rare entità di flora e fauna".

Un'area in cui, per la consigliera, "le attività debbono essere eseguite nel rispetto e nei limiti degli equilibri ecosistemici, codificati dalle norme e dai regolamenti che mirano a proteggere questo scrigno di biodiversità”.

"Attualmente", continua Artese, "il pericolo principale è quello che s’inneschi un altro incendio, a causa dell’enorme catasta di legna, situata al confine dell’area protetta, tra due strade molto trafficate: Via della Bonifica e Via Ignazio Silone".

In particolare, si tratta dei tronchi dei circa 1000 alberi che si erano bruciati con l’incendio del 2021. "Oggi", continua Artese, "abbiamo le tre condizioni del cosìdetto triangolo del fuoco che preannuncia un incendio: moltissimo combustibile (legna secca e resinosa), ossigeno (comburente) e la classica fonte d’innesco rappresentata dalla strada e dalla frequentazione umana non controllata". Un'altra condizione è quella relativa alle alte temperature di una città da bollino rosso. "Vogliamo anche denunciare", attacca Artese, "il fatto che la legna accatastata deriva da operazioni di esbosco compiute a danno della pineta dannunziana". Scomparsa la rinnovazione del Pino d’Aleppo.

"Dopo l’incendio del 2021, infatti, il Comune aveva seguito le indicazioni del gruppo di lavoro di esperti, di aspettare due anni prima di togliere gli alberi bruciati, per dare il tempo alle pigne di disseminare i propri semi e a questi di germogliare, assicurando la successione naturale della Pineta. Inoltre era stato dato l’incarico alla fondazione Alberitalia di rilevare e di indicare come fare l’esbosco senza distruggere le plantule", spiega ancora Artese, precisando che le prescrizioni date non sono state rispettate e le operazioni di esbosco sono state eseguite senza alcuna attenzione verso i semenzali di Pino d’Aleppo, evidenziati con bandierine. "Attualmente abbiamo un ambiente degradato e ruderale, al posto del novellame di Pinus halepensis troviamo un Ailanteto e un Robinieto, alberi esotici considerati infestanti", spiega la consigliera.

"Chiediamo al Sindaco", afferma Artese, "di prendere subito provvedimenti per il rischio d’incendio e di fare insieme un sopralluogo per verificare cosa e come salvare la pineta Dannunziana".

"Ci auguriamo che il Sindaco il prima possibile formalizzi il gruppo di lavoro di esperti come organo scientifico e consultivo della Riserva e indichi una personalità competente, anche di sua fiducia, che funga da supervisore per le future operazioni nella Pineta Dannunziana".

La Riserva Dannunziana della città di Pescara - conclude Artese- è il nostro migliore biglietto da visita, è la nostra carta d’identità e non è giusto distruggere così impunemente un patrimonio naturale irriproducibile, antico e unico, che non appartiene solo a noi ma alle generazioni future e alle altre forme viventi,