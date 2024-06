Nuove recinzioni alla Pineta Dannunziana, Italia Nostra e Gufi avvertono: "urge una direzione scientifica"

La sezione di Italia Nostra Pescara e Gufi (Gruppo unitario per le foreste italiane) esprimono preoccupazione per gli interventi annunciati da Armando Foschi nella commissione comunale “Mobilità e Sicurezza” sui lavori per la nuova recinzione del comparto 5 della Riserva Pineta Dannunziana, ossia quello distrutto dall’incendio del primo Agosto 2021. Interventi da realizzare con i fondi ricevuti come premio dell’assicurazione. Secondo quanto precisato da Italia Nostra in una nota, Foschi avrebbe comunicato che il Responsabile unico del procedimento ha autorizzato l’intervento e che sono previsti anche una struttura didattica e, in seguito, una struttura per anziani.

Italia Nostra e Gufi lanciano un appello al comune e, tramite una nota, spiegano: «tali i lavori possono risultare estremamente nocivi per la Pineta» e tornano ad accendere i riflettori sulla «necessità di istituire la direzione scientifica prevista dalla legge». Nella nota vengono spiegate, nel dettaglio, le ragioni alla base delle perplessità di Italia Nostra e Gufi. «Una delle criticità più importanti che affligge la Pineta, nota da decenni, è la presenza di muri di recinzione costruiti con fondamenta che impediscono il normale deflusso sotterraneo delle acque di pioggia», si legge. Di qui la precisazione: «le recinzioni nuove devono essere progettate in modo da essere permeabili nel sottosuolo e consentire il libero deflusso delle acque meteoriche». Italia Nostra e Gufi intendono sapere se è prevista una permeabilità anche ecologica, «dal momento che frammentazione e isolamento dell’ecosistema portano, come la scienza avverte, al degrado e al collasso».

Per le due associazioni, «i recinti interni tra i vari comparti devono essere eliminati, accelerando il riaccorpamento della Pineta, la cui deframmentazione è una delle principali condizioni, se si vuole che essa possa esistere per i cittadini futuri di Pescara. Facciamo un estremo appello affinché il Comune riconduca gli interventi dentro un quadro unitario e condiviso, con una specifica direzione scientifica prevista e con l’obiettivo primario di ricreare le condizioni ambientali favorevoli agli equilibri dentro la Riserva. Non mancherebbe il contributo di idee , proposte, competenze delle nostre associazioni e dei nostri esperti», concludono.