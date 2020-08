Il consigliere Pignoli all'attacco sul trofeo Matteotti: "Mai più di sabato"

No al trofeo Matteotti di sabato, che invece dev'essere organizzato come da tradizione di domenica. A parlare è il consigliere comunale e capogruppo Udc Pignoli, il giorno dopo la gara che ha portato alla chiusura di molte strade e zone della città, provocando secondo Pignoli gravi danni economici ai commercianti, che si erano lamentati già nei giorni precedenti all'evento sportivo.

La scelta del sabato, durante i saldi estivi, secondo il consigliere è stata un vero e proprio suicidio per il commercio della città già gravemente penalizzato a causa del Coronavirus e dei mesi di lockdown.

Non c’erano altre date utili per far svolgere la corsa? Va bene però in questo momento di grande sofferenza per il commercio della nostra, aver fatto svolgere il trofeo Matteotti di ciclismo al sabato è stato un autogol. Già nelle prossime ore scriverò una lettera al sindaco di Pescara per chiedere che il Matteotti non si disputi più il sabato ma torni a svolgersi come sempre è stato, di domenica