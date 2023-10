Pignoli sulle tariffe delle mense: "Bene la rimodulazione ma si può fare di più"

Commento positivo da parte del consigliere e capogruppo comunale Massimiliano Pignoli in merito alla rimodulazione delle tariffe delle mense scolastiche, con la giunta Masci che lo scorso 26 ottobre ha approvato la delibera che stabilisce oltre al costo unitario del singolo pasto anche le fasce Isee per ottenere le agevolazioni:

“Ho appreso in queste ore che l’amministrazione comunale ha deciso di andare incontro alle richieste dei genitori che chiedevano una fascia di agevolazione ulteriore per quanto riguarda le tariffe delle mense scolastiche. Una buona notizia anche se si può e deve fare di più. Bene la rimodulazione verso il basso delle tariffe ma non basta. Considerando che le tariffe rimodulate entreranno in vigore da gennaio c’è il tempo per reperire ancora risorse per cercare di abbassare ancora le tariffe per gli studenti delle famiglie con un Isee medio-basso. Chi non lo fa fatto si affretti a presentare il modello Isee in modo da poter usufruire delle agevolazioni.

Questo è uno dei due obiettivi nel breve che ci poniamo come gruppo consiliare Udc perché abbiamo chiesto di aumentare la dotazione di risorse per il sociale in vista dell’approvazione del bilancio che credo avverrà prima della fine di dicembre. A tal proposito presenteremo numerosi emendamenti per chiedere che vengano incrementati i fondi per il Pis (Piano di Intervento Sociale). Quello della rimodulazione delle rette delle mense comunali è un primo passo, ma non basta”.

Ricordiamo che la questione delle nuove tariffe era stata al centro di un acceso dibattito politico con il centrosinistra che aveva accusato la maggioranza di non voler considerare le difficoltà delle fasce di popolazione meno abbiente per far fronte a questi costi, e l'assessore Gianni Santilli che aveva incontrato anche una rappresentanza di genitori.