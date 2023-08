Pignoli sulla Tari: "Nessuna sanzione per i pagamenti degli F24 arrivati in ritardo"

Nessuna sanzione per i cittadini che pagheranno con qualche giorno di ritardo la Tari a Pescara, dopo il mancato arrivo dell'invio dei modelli F24. A dirlo il consigliere comunale e capogruppo Massimiliano Pignoli, che ha sollecitato l'amministrazione comunale a non applicare le sanzioni aggiuntive per chi si è trovato con questo problema. Dopo le lamentele di alcuni cittadini che avevano denunciato il mancato arrivo dei modelli F24, si era rivolto al sindaco e all’assessore ai tributi chiedendo uno slittamento della scadenza.

“Dopo il mio appello, seguito da altri di associazioni e sindacati, siamo riusciti a ricevere garanzie sul fatto che quei pescaresi che pagheranno la Tari in ritardo ma non per colpa loro, non avranno l’addebito di sanzioni o interessi di mora. Così è stato assicurato dall’assessore e quindi possiamo tranquillizzare coloro che pagheranno in queste ore che non ci saranno maggiorazioni. Se c’è stato infatti un ritardo nella spedizione o comunque problematiche nella distribuzione delle cartelle, non può essere il cittadino a pagarne le spese. In questi giorni vigileremo affinché nessuno debba pagare sovrattasse. " Ricordiamo che il pagamento della tassa sui rifiuti era fissato al 31 luglio, ma diversi utenti non avevano ricevuto alcun modello.