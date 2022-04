Pignoli (Udc) e l'associazione "Sono papà" consegnano uova di Pasqua all'Agbe per i bambini italiani e ucraini malati

Continuano le donazioni e i gesti di solidarietà per i bambini meno fortunati in cura all'ospedale di Pescara. Il consigliere comunale e capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli, assieme al presidente dell'associazione “Sono Papà” Fabio Erno e ai volontari dell’associazione interculturale ucraina "Nessuno escluso" di Alerhush Kateryna si è recato nella sede dell'Agbe (Associazione genitori bambini emopatici) diretta da Achille Di Paolo Emilio per consegnare delle uova di Pasqua destinate sia ai bambini italiani in cura nel nosocomio di Pescara e ospitati dall'Agbe, sia ai bambini ucraini malati e in cura nella nostra città. Le uova sono state donate dall'associazione "Sono papà" e dai genitori degli associati.

Il consigliere Pignoli ha dichiarato

“Un piccolo gesto che è stato fatto da queste due associazioni per donare un sorriso a questi bambini sia italiani che ucraini che soffrono e che allo stesso tempo con il loro sorriso regalano anche a noi una grande gioia ma anche la voglia di lottare insieme a loro. È un momentino difficile per la guerra, gli strascichi della pandemia, il costo della vita che cresce ma questi gesti sono oggi più che mai importanti perché credo che proprio in questi momenti la solidarietà deve essere l’arma in più per vincere tutto insieme. E allora non posso che ringraziare le associazioni “Sono Papà” e “Nessuno escluso” e ovviamente l’Agbe che da tantissimi anni è al fianco dei piccoli degenti in cura all’ospedale di Pescara e dei loro genitori e parenti”.

Sempre Pignoli ieri aveva partecipato alla partenza del nuovo tir che trasporta beni di ogni tipo, medicinali ed abiti destinati alla popolazione ucraina, raccolti fra i cittadini pescaresi.