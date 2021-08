La denuncia dell'Udc con Pignoli e Serraiocco: "È caos anche al nuovo pronto soccorso di Pescara"

Il capogruppo al Comune Pignoli e il coordinatore cittadino Serraiocco parlano di disagi enormi per gli utenti nel nuovo pronto soccorso inaugurato da pochi giorni a Pescara

Nonostante Pescara abbia un pronto soccorso nuovo e fra i più moderni d'Italia, è tornato il caos con disagi per i pazienti e scarso personale. La denuncia arriva dal capogruppo al Comune Massimiliano Pignoli e dal coordinatore cittadino Vincenzo Serraiocco. Pignoli è stato per motivi familiari dalle 17 alle 5 del mattino ed ha parlato di uno spettacoli terribile, senza rispettare distanziamento, con bambini che piangevano e pochi medici, infermieri e oss in locali senza finestre.

"Devo dire che mai mi sarei aspettato di vedere un qualcosa del genere peggio se fosse stato possibile di quello che accadeva nel vecchio pronto soccorso. Per questo, assieme al consigliere Fiorilli abbiamo chiesto di essere ricevuti dall’assessore alla salute Verì, dal manager della Asl Ciamponi e dal direttore sanitario ma sopratutto dal primario del Pronto Soccorso Albani. E che non si rispondesse in politichese. Noi siamo i politici e gli amministratori della città, loro devono trovare e subito le soluzioni ad una situazione a dir poco inaccettabile perché la struttura c’è ma manca il personale."

Secondo l'Udc, la Asl deve chiedere scusa ai cittadini perchè dopo l'inaugurazione in pompa magna ci si è ritrovato senza personale e organizzazione strutturale vanificando anche gli sforzi per realizzare questa struttura:

"Non mi alzerò dal tavolo che spero si convochi già prima di ferragosto, fino a quando non si adotteranno nell’immediato quelle soluzioni che permettano di ovviare ai disservizi che cittadini ed utenti stanno subendo da giorni. Al pronto soccorso di Pescara bisogna tornare ad una situazione del vivere civile”.