Pignoli: “Segnaletica orizzontale carente nei pressi delle scuole, risolvere subito il problema”

Il capogruppo comunale dell’Udc Massimiliano Pignoli denuncia una problematica legata alla sicurezza: “Mancano ormai davvero pochi giorni al suono della prima campanella ma a Pescara la segnaletica orizzontale, soprattutto nei pressi delle scuole cittadine, è a dir poco carente”. Per tale ragione Pignoli chiederà un incontro all’assessore competente per sollecitare, sin dalla prossima settimana, interventi che vengono definiti "non più differibili e rinviabili".

“Ho ricevuto in questi ultimi giorni - aggiunge Pignoli - diverse telefonate e numerosi messaggi di genitori che mi hanno espresso la loro preoccupazione per la carenza o completa mancanza in alcuni casi della segnaletica orizzontale nei pressi delle scuole. Mi riferisco in particolare agli asili, alle scuole elementari e medie che vedono la presenza di numerosi scolari anche di giovanissima età. Attraversare la strada, muoversi a piedi o in bici non può e non deve rappresentare un rischio. Tutto questo tenendo conto che, con la fine delle ferie e proprio la riapertura delle scuole nelle ore di punta, fra le 8 e le 9 e tra le 12.30 e le 13.30, ci sarà intenso traffico veicolare”.

Per Pignoli "la sicurezza all’esterno delle scuole deve essere massima sin dal primo giorno, per cui la mia richiesta sono certo verrà da subito presa in considerazione. Ho avuto modo io stesso di costatare come in alcune vie a ridosso di istituiti scolastici la segnaletica non è quasi più visibile e in altre strade comunque non ottimale. Per questo - conclude il consigliere - i lavori sono più che mai urgenti e non più rinviabili".