Pignoli risponde al presidente Sebastiani: "Biglietti ricevuti dal Pescara dati alle persone bisognose"

«Se qualche volta mi è stato consegnato qualche biglietto dalla Pescara Calcio è accaduto solo per andare incontro alle persone meno abbienti di Pescara, Montesilvano, Penne, Francavilla al Mare, a cui abbiamo voluto dare la possibilità di andare allo stadio a vedere la squadra del cuore e non certo per il sottoscritto che ha sempre pagato regolarmente il biglietto allo stadio o l’abbonamento che conservo nel mio portafogli».

Questa la replica del consigliere comunale di Pescara, Massimiliano Pignoli, al presidente del Pescara dopo le dichiarazioni odierne.

Sebastiani ha criticato pesantemente la richiesta di Pignoli di riconsegnare le chiavi della squadra al sindaco Carlo Masci e l'aver detto che il Pescara ha raggiunto il punto più basso della sua storia.

Questo aggiunge Pignoli: «Sono stato sempre da pescarese, tifoso della squadra della mia città e per tanti anni ho seguito la squadra così come oggi. Quando il presidente Sebastiani non era ancora in società, io già da anni giravo assieme ai ragazzi della curva nord l’Italia al fianco del Pescara. Respingo al mittente le dichiarazioni del dirigente della società, ricordandogli che le mie dichiarazioni sulla richiesta di consegnare la squadra simbolicamente al sindaco, sono state dettate semplicemente dall’amore per i colori biancazzurri e non da fini elettoralistici perché, ricordo che da anni a Pescara sono sempre uno dei consiglieri comunali più votati. Per questo dico al presidente Sebastiani di lavorare per il bene della nostra squadra anziché lasciarsi andare a sterili polemiche».