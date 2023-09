Pignoli pungola l'amministrazione Masci sulla riqualificazione delle strade: "Bene corso Vittorio Emanuele II ma le periferie non vanno dimenticate"

La riqualificazione di corso Vittorio Emanuele II è una notizia positiva, ma il Comune deve dedicare risorse e attenzione anche alle periferie. A dirlo il consigliere comunale e capogruppo Massimiliano Pignoli che commenta la recente riapertura dell'arteria stradale in centro dopo il restyling:

“Va bene ci mancherebbe i lavori di recentissima conclusione sulla riviera nord e in corso Vittorio Emanuele II che sono strade centrali e fondamentali per la nostra città, ma ora è la volta di effettuare i lavori anche sulle strade delle periferie che necessitano di urgente manutenzione”. Così il capogruppo Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che chiede pari dignità all’Amministrazione fra centro e periferie. “Faccio un plauso all’amministrazione comunale per la conclusione delle opere stradali sulla riviera e nella centralissima corso Vittorio. Da oggi però auspico la medesima attenzione per le strade della periferia. Con l’arrivo dell’autunno e con l’aumento del traffico veicolare diventano prioritari i lavori già deliberati e appaltati. Alcune strade delle zone Colli, Zanni, Rancitelli, Fontanelle, San Donato e Villaggio Alcyone versano in condizioni quasi disastrose con buche come voragini, asfalto dissestato e sul manto segnaletica orizzontale praticamente scomparsa. Nelle settimane scorse ero stato il primo a segnalare la pericolosità di via Colle di Mezzo per via dell’asfalto stradale irregolare e pericoloso per il transito di auto e biciclette. "

Pignoli aggiunge che nella situazione di via Colle di Mezzo ci sarebbero anche molte altre strade:

"Sono quasi nelle medesime condizioni e necessitano di lavori urgenti e non più rinviabili. Per questo chiedo che vengano avviate le opere già programmate dall’amministrazione, dando pari dignità alle periferie come al centro. Nel programma elettorale, sottoscritto con il sindaco avevo chiesto che le periferie fossero al centro dell’amministrazione. Sul piano della sicurezza anche grazie alla commissione svolta a Fontanelle, abbiamo avuto i primi riscontri, ma ora diventa improrogabile avviare le opere per il rifacimento e miglioramento delle strade. Su questo saremo vigili e pronti a essere da pungolo all’amministrazione”. Ricordiamo che proprio sabato 9 settembre c'è stato il taglio del nastro e la conseguente riapertura di corso Vittorio Emanuele II da parte dell'amministrazione comunale dopo gli interventi di riqualificazione e di riassetto anche della viabilità per quanto riguarda l'utenza debole.